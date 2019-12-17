18.12.2019 13:02 | тексты от саныч | комментарии: 5 ↓ от ‼ ВНИМАНИЕ! МОШЕННИЦЫ! РАСПРОСТРАНИТЕ ВСЕМ КОМУ МОЖЕТЕ! ‼



Новый способ жульничества! Это нужно знать!



Орудует группа молодых девушек. Действуют следующим образом : вы выходите из супермаркета, подходите к машине, загружаетесь и хотите уехать. В этот момент к машине подбегают две хорошенькие девушки и слезно просят подвезти их до дома, типа у них украли деньги, а там их встретит мама. Вы соглашаетесь. Одна садится на переднее сиденье, другая назад. И вдруг та, что впереди наклоняется и начинает делать вам минет, а вторая, пока вы млеете, жрёт, сука, ваши продукты!



Вопросы, на которые многие люди ищут ответы :



1) У какого супермаркета их можно найти?

2) Что любит есть та, что садится сзади?!

3) Можно ли минут через 15 попросить их поменяться местами, что бы и другая тоже поела?

Мошенницы

