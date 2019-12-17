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18.12.2019 13:02 | тексты от саныч | комментарии: 5  ↓ 
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Новый способ жульничества! Это нужно знать!

Орудует группа молодых девушек. Действуют следующим образом : вы выходите из супермаркета, подходите к машине, загружаетесь и хотите уехать. В этот момент к машине подбегают две хорошенькие девушки и слезно просят подвезти их до дома, типа у них украли деньги, а там их встретит мама. Вы соглашаетесь. Одна садится на переднее сиденье, другая назад. И вдруг та, что впереди наклоняется и начинает делать вам минет, а вторая, пока вы млеете, жрёт, сука, ваши продукты!

Вопросы, на которые многие люди ищут ответы :

1) У какого супермаркета их можно найти?
2) Что любит есть та, что садится сзади?!
3) Можно ли минут через 15 попросить их поменяться местами, что бы и другая тоже поела?

комментарии
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WWWolfy | 18.12.2019 13:06
боянище ..
kikos06 | 18.12.2019 13:10
Блять, сколькаш лет этому жульничеству....
dimas | 18.12.2019 13:39
ну было же тут
Vintorezz | 18.12.2019 13:40
Не знаю, со мной такого ни разу не было и с моими знакомыми!
dimas | 18.12.2019 14:13
Vintorezz (13:40), не те продукты ты значит покупаешь.
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