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18.12.2019 13:02 | тексты от саныч | комментарии: 5 ↓
‼ ВНИМАНИЕ! МОШЕННИЦЫ! РАСПРОСТРАНИТЕ ВСЕМ КОМУ МОЖЕТЕ! ‼
Новый способ жульничества! Это нужно знать!
Орудует группа молодых девушек. Действуют следующим образом : вы выходите из супермаркета, подходите к машине, загружаетесь и хотите уехать. В этот момент к машине подбегают две хорошенькие девушки и слезно просят подвезти их до дома, типа у них украли деньги, а там их встретит мама. Вы соглашаетесь. Одна садится на переднее сиденье, другая назад. И вдруг та, что впереди наклоняется и начинает делать вам минет, а вторая, пока вы млеете, жрёт, сука, ваши продукты!
Вопросы, на которые многие люди ищут ответы :
1) У какого супермаркета их можно найти?
2) Что любит есть та, что садится сзади?!
3) Можно ли минут через 15 попросить их поменяться местами, что бы и другая тоже поела?
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