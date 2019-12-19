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19.12.2019 18:19 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Больше этих девушек не пустят на стадион: модели Джулия Роуз, Лорен Саммерс и Кайла Лорен получили запрет на посещение матчей Главной лиги бейсбола (MLB) за нарушение кодекса поведения болельщиков во время одной из игр.

В ходе матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс» девушки-болельщицы решили устроить акцию и приподняли свои футболки, обнажив грудь. Этот момент попал в трансляцию встречи на канале Fox Sports. При этом один из игроков отвел взгляд на красоток, из-за чего не стал выполнять подачу. Он смутился и вместо того, чтобы бросить мяч, начал теребить козырек кепки. Главная лига бейсбола не оценила экстравагантный поступок девушек и отправила им письма с уведомлением о пожизненном запрете на посещение любых мероприятий, проводимых MLB.
1926x2048, 341 Kb / купальник, палец, желтый, бейсбол, болельщицы, Джулия Роуз, Лорен Саммерс, Кайла Лорен

комментарии
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Nick7rus | 19.12.2019 20:03
А где то самое видео?
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