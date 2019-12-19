|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
19.12.2019 18:19 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Больше этих девушек не пустят на стадион: модели Джулия Роуз, Лорен Саммерс и Кайла Лорен получили запрет на посещение матчей Главной лиги бейсбола (MLB) за нарушение кодекса поведения болельщиков во время одной из игр.
В ходе матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс» девушки-болельщицы решили устроить акцию и приподняли свои футболки, обнажив грудь. Этот момент попал в трансляцию встречи на канале Fox Sports. При этом один из игроков отвел взгляд на красоток, из-за чего не стал выполнять подачу. Он смутился и вместо того, чтобы бросить мяч, начал теребить козырек кепки. Главная лига бейсбола не оценила экстравагантный поступок девушек и отправила им письма с уведомлением о пожизненном запрете на посещение любых мероприятий, проводимых MLB.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 103511 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2019 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 266 / 380| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————