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20.12.2019 13:47 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Что такое политическое лицемерие президента?
- Это когда все валишь на лихие 90-е, но чтишь при этом Ельцина и возводишь ему мемориалы.
- Это когда жалуешься на многомиллиардное воровство своих чиновников, но ответственность за все при этом перекладываешь на Ленина и Сталина.
- Это когда государственные деньги хранишь в банках и госрезервах потенциальных противников.
- Это когда захлебываешься от избытка денег, но не вкладываешь их в развитие страны, а ждешь инвестиций от иностранных кампаний.
- Это когда захлебываешься от избытка денег, но по всей стране закрываешь больницы, а деньги на лечение детей собираешь с помощью пожертвований от самых бедных.
- Это когда безостановочно вещаешь о патриотизме, но вся элита, весь сформированный тобой правящий класс хранит свои капиталы и держит семьи где угодно, но только не в России.
- Это когда говоришь о суверенитете России, но не хочешь подчинить своему правительству Центробанк РФ, который подчиняется МВФ.
- Это когда запрещаешь ввоз в Россию качественных продуктов с Запада, но разрешаешь ввоз оттуда радиоактивных отходов.
- Это когда запрещаешь ввоз в Россию качественных продуктов, но наращиваешь при этом ввоз пальмового масла.
- Это когда в Конституции записано, что Россия – социальное государство, но при этом она под твоей властью планомерно избавляется от своих социальных обязательств.
- Это когда в Конституции написано, что РФ – светское государство, но религия при этом повсеместно насаждается посредством руководимого тобой государства.
- Это когда по Конституции Россия – федеративная республика, а ты проводишь политику централизованного феодализма и дикого средневековья.
- Это когда по Конституции народ является источником власти в стране, но реальную власть при этом ты отдаешь в руки своих друзей-чиновников и друзей-олигархов.
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