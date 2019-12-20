20.12.2019 13:47 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Что такое политическое лицемерие президента?



- Это когда все валишь на лихие 90-е, но чтишь при этом Ельцина и возводишь ему мемориалы.



- Это когда жалуешься на многомиллиардное воровство своих чиновников, но ответственность за все при этом перекладываешь на Ленина и Сталина.



- Это когда государственные деньги хранишь в банках и госрезервах потенциальных противников.



- Это когда захлебываешься от избытка денег, но не вкладываешь их в развитие страны, а ждешь инвестиций от иностранных кампаний.



- Это когда захлебываешься от избытка денег, но по всей стране закрываешь больницы, а деньги на лечение детей собираешь с помощью пожертвований от самых бедных.



- Это когда безостановочно вещаешь о патриотизме, но вся элита, весь сформированный тобой правящий класс хранит свои капиталы и держит семьи где угодно, но только не в России.



- Это когда говоришь о суверенитете России, но не хочешь подчинить своему правительству Центробанк РФ, который подчиняется МВФ.



- Это когда запрещаешь ввоз в Россию качественных продуктов с Запада, но разрешаешь ввоз оттуда радиоактивных отходов.



- Это когда запрещаешь ввоз в Россию качественных продуктов, но наращиваешь при этом ввоз пальмового масла.



- Это когда в Конституции записано, что Россия – социальное государство, но при этом она под твоей властью планомерно избавляется от своих социальных обязательств.



- Это когда в Конституции написано, что РФ – светское государство, но религия при этом повсеместно насаждается посредством руководимого тобой государства.



- Это когда по Конституции Россия – федеративная республика, а ты проводишь политику централизованного феодализма и дикого средневековья.



- Это когда по Конституции народ является источником власти в стране, но реальную власть при этом ты отдаешь в руки своих друзей-чиновников и друзей-олигархов.