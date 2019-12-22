ещё! выкл. сиськи
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22.12.2019 06:42 | картинки от Murrzik777 | комментарии: 1  ↓ 
В Калифорнии пожарные спасли собаку, которая забралась на дерево в погоне за кошкой. С пёсиком все хорошо, кошке помощь не понадобилась: она спустилась самостоятельно.
443x960, 104 Kb / Дерево, кошка, собака, пожарные, лесьница

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Murrzik777 | 22.12.2019 06:43
И так будет с КАЖДОЙ ссобакой!
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