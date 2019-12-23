ещё! выкл. сиськи
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24.12.2019 14:12 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
На допросе:
- Вы узнаёте этот нож?
- Конечно.
- Значит, узнаёте...
- Да как же мне его не узнать, если вы мне его уже третью неделю показываете.
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