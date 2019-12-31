31.12.2019 15:44 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Однажды вечерком Папа Римский решил пройти потайными римскими улочками и подышать летним воздухом. И вот идет он, степенно оглядывает окрестности, как вдруг видит маленького мальчика, курящего сигарету.

— Милый сын мой, — говорит Папа, — не слишком ли ты молод, чтобы курить?

— Да пошел ты, батя, нахуй! — говорит мальчик.

Папу чуть инфаркт не хватил:

— Ты что, мальчик, — говорит он. — Ты мне — Великому Понтифику, викарию Христову, главе Католической Церкви, наместнику Господа нашего на земле и Пастырю людскому говоришь "пошел нахуй"? ДА ПОШЕЛ ТЫ САМ НАХУЙ!