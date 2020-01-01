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01.01.2020 16:14 | тексты от mxx | комментарии: 2 ↓
Вы никогда не смотрели "Иронию судьбы" со стороны автомобиля ВАЗ-2103? Вам резко перестанет нравиться фильм. Ты убогое поделие пьяных рабочих из Тольятти, спроектированное уже с дефектами, а ко всем бедам, тебя на Новый год Ипполит топит в реке, как Соколов юную аспирантку
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