ещё! выкл. сиськи
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01.01.2020 16:14 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Вы никогда не смотрели "Иронию судьбы" со стороны автомобиля ВАЗ-2103? Вам резко перестанет нравиться фильм. Ты убогое поделие пьяных рабочих из Тольятти, спроектированное уже с дефектами, а ко всем бедам, тебя на Новый год Ипполит топит в реке, как Соколов юную аспирантку
комментарии
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Bob Tot | 01.01.2020 16:41
какие дефекты есть в ВАЗ 2103?
Только без вот этих ваших "она вся один большой дефект"
supershmel | 01.01.2020 16:53
Bob Tot (16:41), крыша в дождь с завода, как пассажир могу отметить и с двери дует
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