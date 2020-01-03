ещё! выкл. сиськи
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03.01.2020 10:26 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
А Вы когда-нибудь задумывались, что фактически Один Дома - это как Иронию Судьбы видят американцы?

Для нас Кевин из Один Дома такой же бред, как Женя в Иронии для них - да как такое вообще возможно?
Оба сначала тоскуют по семье.
Инверсия пролога - в одном случае семья валит без ребёнка на самолёте, в другом друзья такелажат на самолёт Женю.
В одном случае Кевин обороняет вещи в доме, от уже считавших эти вещи своими воров, в другом Женя обороняет Надю от уже считающей её, Надю, своей собственностью Ипопо.
В одном каверзы мелкого проказница, в другом - мальчика лет 40.
В обоих фильмах главгеры в конце концов понимают, что чуть не потеряли счастья семейной жизни.

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