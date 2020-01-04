ещё! выкл. сиськи
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04.01.2020 12:01 | интересное от sgn | комментарии: 2  ↓ 
В ходе исследования были проанализированы данные 5 тыс. южнокорейцев от 19 до 59 лет. Погрешность составляет 5%. Данные были представлены на 119-м форуме по гендерному равенству Корейского института развития женщин (KWDI). Это правительственный исследовательский центр при канцелярии премьер-министра.
590x333, 73 Kb / корея, пора валить

комментарии
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Murrzik777 | 04.01.2020 13:56
Это что?
Real McCoy | 04.01.2020 17:45
Murrzik777 (13:56), отношение южно-корейцев к уттверждениям, разделённые по поколениям и полу
Женщины - красные, мужчины - синие
Younger generation - молодёжь
Older generation - старшее поколение

Утверждения, слевана право:
- Хочет уехать из Кореи
- Видит Южную Корею "адом" (мне понравилось, что здесь добавлено S., т.е. именно южную)
- Люди, родившиеся в бедности никогда не могут достичь достатка (здесь странный английский, мжет Светофил поправит меня)
- Считает себя "лузером"

Очень оптимистичная статистика...
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