ещё! выкл. сиськи
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13.01.2020 09:36 | картинки от ovsz | комментарии: 1  ↓ 
Одесский юмор
700x857, 637 Kb / яблоки, 20, утке,в жопу

комментарии
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dimas | 13.01.2020 09:51
Зато все понимают, что яблоки кисленькие.
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