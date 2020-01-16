16.01.2020 16:18 | тексты от therapy | комментарии: 3 ↓ от Когда у вас случается трудный день, и вы восклицаете: "Я НЕНАВИЖУ свою работу!", попробуйте сделать следующее: по дороге домой зайдите в аптеку и купите ректальный термометр Jоhnsоn & Jоhnsоn. Удостоверьтесь, что термометр именно этой фирмы. Придя домой, закройте за собой дверь, завесьте шторы и отключите телефон — никто не должен вам мешать. Переоденьтесь в удобную домашнюю одежду и сядьте в любимое кресло. Распакуйте термометр и аккуратно положите его на стол. Достаньте из упаковки инструкцию к ректальному термометру и внимательно прочитайте. Обратите особое внимание на фразу, напечатанную мелким шрифтом: "Каждый ректальный термометр фирмы Jоhnsоn&Jоhnsоn проверен персонально и затем продезинфицирован!" (Еvеrу Rесtаl Тhеrmоmеtеr mаdе bу Jоhnsоn&Jоhnsоn is реrsоnаllу tеstеd аnd thеn sаnitizеd').



А теперь закройте глаза и повторите громко пять раз: "Я так счастлив, что не работаю контролёром качества в фирме Jоhnsоn&Jоhnsоn!"