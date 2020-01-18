ещё! выкл. сиськи
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18.01.2020 18:36 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Рекламный щит Camel, разработанный Дугласом Ли, выдувал 1,5 метровое кольцо дыма каждые пять секунд. США, Нью-Йорк, отель "Clardige" на Таймс-сквер (1941-1966)
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