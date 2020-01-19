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19.01.2020 10:12 | тексты от мольфар | комментарии: 1 ↓
Большую роль в моей жизни сыграл момент, когда мой отец сказал, что в мире нет границ, все люди разные, хорошие, плохие и я смогу построить счастье с человеком любой национальности, любой расы и любой мой выбор семья примет.
А потом наклонился и добавил:
— Тільки не москаля
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