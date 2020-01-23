ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: http://bit.ly/2uqA35A »
23.01.2020 19:39 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Британские войска крушат при помощи танк Mark V забаррикадированную витрину паба в Дублине в котором засели бойцы ИРА. Ирландия, январь 1921 года
1200x714, 148 Kb / ч/б, танк, Дублин, Ирландия, ИРА, Англия

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 104758 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 259 / 374| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer