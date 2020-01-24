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24.01.2020 19:23 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Джатаю полубог в образе ястреба, история которого описана в «Рамаяне». Джатаю — сын Аруны и племянник Гаруды. Он попытался освободить Ситу из плена Раваны, когда тот похитил её и переносил её на Ланку. Джатаю яростно сражался с Раваной, но потерпел поражение и был смертельно ранен. Когда Рама и Лакшмана, отправившись на поиск Ситы обнаружили умирающего Джатаю, он рассказал им о случившемся и указал в каком направлении Равана унёс Ситу.
1080x1350, 308 Kb / птица, скульптура, Джатаю, Индия, полубог

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