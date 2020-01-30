|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
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30.01.2020 19:26 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Крысиная стая (Rat Pack) — команда деятелей американского шоу-бизнеса 1950-х и 1960-х годов, которая группировалась вокруг Хамфри Богарта и его супруги Лорен Бэколл. В начале 1960-х годов лидеры крысиной стаи — Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Сэмми Дэвис — часто выступали в клубах Лас-Вегаса и на телевидении с импровизированными комическими и музыкальными номерами.
После смерти Богарта состав команды изменился. Бэколл стала жить с Синатрой, группа пополнилась певцами Дином Мартином и Сэмми Дэвисом, а также актёрами Джои Бишопом и Питером Лоуфордом. Последний был зятем будущего президента Кеннеди, что обеспечивало «крысиной стае» и лично Синатре связи на самом высоком уровне.
В 1960 году Льюис Майлстоун снял членов «крысиной стаи» в фильме-ограблении «Одиннадцать друзей Оушена». Молодые актрисы Энджи Дикинсон и Ширли Маклейн часто проводили время в компании Синатры и даже имели прозвание «талисманов крысиной стаи».
Постаревшие участники «крысиной стаи» в последний раз появились вместе на экране в комедии «Гонки „Пушечное ядро“ 2» 1984 года, а в конце 1980-х годов совместно дали несколько концертов. Смерть Дэвиса в 1990 году подвела черту под историей коллектива, который олицетворял гламурный гедонизм Голливуда 1950-х годов.
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