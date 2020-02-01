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01.02.2020 17:57 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Трактористы в поле; США, штат Юта, август 1940 года.
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