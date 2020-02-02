ещё! выкл. сиськи
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02.02.2020 17:07 | картинки от sgn | комментарии: 3  ↓ 
Бесполезный багаж знаний
5000x5000, 606 Kb / знания, мозг, багаж, рюкзак, shaggy_nik, sgn

комментарии
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Vintorezz | 02.02.2020 17:59
Почему бесполезный?
dimas | 02.02.2020 18:20
Vintorezz (17:59), потому, что его надо в голове носить, а не в рюкзачке.
atrox | 02.02.2020 18:40
Не шарите! Просто ему "в детстве в голову вбили гвоздей люди добрые, в школе ему в уши и рот клизму поставили – так получил он полезные, нужные знания."
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