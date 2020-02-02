ещё! выкл. сиськи
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02.02.2020 23:19 | сиськи от Damsel | комментарии: 9  ↓ 

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комментарии
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Damsel | 02.02.2020 23:21
что случилось с правкой категорий?
mxx | 02.02.2020 23:23
Damsel (23:21), ?
Damsel | 02.02.2020 23:26
mxx (23:23), хотела изменить ошибочную категорию, а такой возможности почему-то не было
mxx | 02.02.2020 23:27
Damsel (23:26), ничего не менялось. статус редактора есть. по-прежнему нельзя?
Damsel | 02.02.2020 23:28
mxx (23:27), статус есть, по-прежнему нельзя
Damsel | 02.02.2020 23:29
и таги в чужих постах тоже. что-то пошло не так
mxx | 02.02.2020 23:30
Damsel (23:28), хз. персонально не запретить. могу рекомендовать только перегрузить девайс и попробовать еще раз (
WWWolfy | 02.02.2020 23:32
Damsel (23:29),
утрата доверия!
Damsel | 02.02.2020 23:37
теперь все вернулось, захожу в пост и могу все править, но когда я озвучивала вопрос, этой возможности не было. глюк какой-то
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