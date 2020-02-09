|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
09.02.2020 11:54 | интересное от therapy | комментарии: 5 ↓
Журнал Vogue в 1939 году опубликовал на своих страницах высказывания дизайнера Гилберта Рода. В нем звезда модного мира рассуждала о том, что будут носить в 2020-м году. Дизайнер считал, что жители Земли откажутся от воротников, карманов и пуговиц. Галстуков и других швейных аксессуаров тоже не будет.
Также Гилберт предположил, что мужчины перестанут бриться. А еще он был убежден, что все станут носить шляпы с антеннами, принимающие сигнал радио. К сожалению, в большинстве случаев прогнозы Рода не сбылись, за исключением того, что многие мужчины стали носить бороды.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 105317 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 217 / 363| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————