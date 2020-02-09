09.02.2020 11:54 | интересное от therapy | комментарии: 5 ↓ от Журнал Vogue в 1939 году опубликовал на своих страницах высказывания дизайнера Гилберта Рода. В нем звезда модного мира рассуждала о том, что будут носить в 2020-м году. Дизайнер считал, что жители Земли откажутся от воротников, карманов и пуговиц. Галстуков и других швейных аксессуаров тоже не будет.

Также Гилберт предположил, что мужчины перестанут бриться. А еще он был убежден, что все станут носить шляпы с антеннами, принимающие сигнал радио. К сожалению, в большинстве случаев прогнозы Рода не сбылись, за исключением того, что многие мужчины стали носить бороды.

шляпа, радио

