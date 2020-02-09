ещё! выкл. сиськи
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09.02.2020 11:54 | интересное от therapy | комментарии: 5  ↓ 
Журнал Vogue в 1939 году опубликовал на своих страницах высказывания дизайнера Гилберта Рода. В нем звезда модного мира рассуждала о том, что будут носить в 2020-м году. Дизайнер считал, что жители Земли откажутся от воротников, карманов и пуговиц. Галстуков и других швейных аксессуаров тоже не будет.
Также Гилберт предположил, что мужчины перестанут бриться. А еще он был убежден, что все станут носить шляпы с антеннами, принимающие сигнал радио. К сожалению, в большинстве случаев прогнозы Рода не сбылись, за исключением того, что многие мужчины стали носить бороды.
660x835, 74 Kb / шляпа, радио

комментарии
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supershmel | 09.02.2020 13:13
у всех плащи пуховики на два кармана и джинсы с двумя карманами. пуговицы и воротники на рубашках поло или по работе на костюме. галстуки только у обслуги/руководителей. антенны на башке не носим так как их роль выполняют наушники. кроме одного пункта всё совпало
Murrzik777 | 09.02.2020 13:26
Навангую таки на следующие 80 лет: люди будут ходить на двух ногах, есть ртом и чесать яйца.
supershmel | 09.02.2020 13:51
Murrzik777 (13:26), с чесать траблы могут возникнуть
Murrzik777 | 09.02.2020 15:53
supershmel (13:51), а с переводом? янхнп
WWWolfy | 09.02.2020 17:52
Murrzik777 (15:53),
http://online-south-park.ru/se ... ide-v-kotorom-my-ee-znaem.html
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