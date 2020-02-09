ещё! выкл. сиськи
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09.02.2020 20:47 | картинки от sgn | комментарии: 5  ↓ 

787x835, 60 Kb / Стена Плача, Скрепы, иудаизм, Гозман, Гельман, политота, национализм

комментарии
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sergeev | 09.02.2020 21:07
Россия для русских?
sgn | 09.02.2020 21:44
sergeev (21:07), земля для землян?
pol | 09.02.2020 22:14
sergeev (21:07), много ли в России русских?!
supershmel | 09.02.2020 23:48
sergeev (21:07), россия для бедных
Murrzik777 | 10.02.2020 00:37
supershmel (23:48), или наоборот
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