ещё! выкл. сиськи
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10.02.2020 19:27 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

950x1176, 167 Kb / школа, ссср, инфографика

комментарии
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-=BooM=- | 10.02.2020 20:01
Судя по графику, получается, что и с 1951 по 1991 год тоже закрылось 61,6 тыс. школ на территории РСФСР
supershmel | 10.02.2020 20:22
-=BooM=- (20:01), по графику не совсем ясно, что и как считалось. как в видосе меме с графиками. деграднули((
Murrzik777 | 10.02.2020 20:56
Хм, плюсики? Нравится поныть? ))
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