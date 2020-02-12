ещё! выкл. сиськи
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12.02.2020 05:58 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Совсем недавно... как 20 лет?!!
620x822, 151 Kb / игра, клуб, объявление, реклама, зал, пентиум, кп

комментарии
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Artoor | 12.02.2020 07:51
помню 2000г кореш потащил в игровуху. Так я познакомился с CS
dimas | 12.02.2020 08:38
Эх, как вспомню... Примерно в 2002 году мою контору подключили к интернету посредством SHDSL-модема ZyXEL Prestige 7хх серии, 4 Мбита в обе стороны, симметрично. Вот это был кааааааааааайф, когда все остальные сидели на 56к через обычные модемы. Ко мне очередь знакомых была на "для скачать". Даже для очень хороших знакомых поставил отдельный комп в своем кабинете. И интернет был полностью открытым, кряков и всякого навалом.
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