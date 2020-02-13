ещё! выкл. сиськи
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13.02.2020 16:53 | тексты от мольфар | комментарии: 5  ↓ 
2013 / 2020 (прогноз)
ВВП Украины - 183 млрд долл / 186 млрд долл (без Крыма и ОРДЛО)
ВВП РФ - 2 297 млрд долл / 1 700 млрд долл

комментарии
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gresyr | 13.02.2020 16:56
ВВП Украины - это с тем баблом которое им дал МВФ и они его проипали или без оного?
мольфар | 13.02.2020 17:04
gresyr (16:56), учи матчасть вместо говновысеров
мольфар | 13.02.2020 17:05
щаз вата начнет минусовать ибо жизнь в рашке = говно
Vintorezz | 13.02.2020 17:15
мольфар (17:05), жизнь она везде ...говно
Gariy | 13.02.2020 17:29
А я в Крым хочу
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