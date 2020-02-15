15.02.2020 11:25 | картинки от therapy | комментарии: 0 ↓ от ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШТАТ АЙДАХО! ТЕРРОРИСТЫ И УГОЛОВНИКИ, ВНИМАНИЕ!

Свыше 170 тысяч жителей штата имеют разрешение на скрытое ношение оружия, а около 60% остальных — просто не заморочились приобретением лицензии, поскольку ее наличие не является обязательным. Примите во внимание, что значительная часть населения штата вооружена и готова защитить себя и других от преступных действий.

ВАС ПРЕДУПРЕДИЛИ!

Однако для вашего удобства штаты Калифорния, Нью-Йорк и Иллинойс разоружили своих граждан

Айдахо, предупреждение

