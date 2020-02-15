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15.02.2020 15:25 | прочее от kikos06 | комментарии: 5  ↓ 
Ханс Андерсон Брендекильде Мальчик встречает смерть
800x800, 286 Kb / картина, мальчик, смерть

комментарии
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kikos06 | 15.02.2020 15:25
Мурзыкин встретил Уважаемого...)
Murrzik777 | 15.02.2020 15:40
kikos06 (15:25),
Смерть - женского рода.
Итого
Картина хуйня, первый коммент ни о чём.
kikos06 | 15.02.2020 15:48
Murrzik777 (15:40), по сравнению с твоими постами ниже, эта картина точно говно!!)
kikos06 | 15.02.2020 15:48
...... и хуйня.
Murrzik777 | 15.02.2020 15:55
kikos06 (15:48), +100600 ))
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