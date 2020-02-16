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16.02.2020 22:17 | прочее от pol | комментарии: 3  ↓ 

900x675, 117 Kb / кактусы, воды, домики, деревня, автомобили, люди, небо, облака

комментарии
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Sheitan | 16.02.2020 22:31
Уюни?
pol | 16.02.2020 23:45
Sheitan (22:31), вряд ли, там природа совсем другая
pol | 16.02.2020 23:52
Sheitan (22:31), и вправду уюни https://bigpicture.ru/?p=543565 , мне казалось, что там от соли совсем другая природа
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