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22.02.2020 21:00 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Руководитель Центра исследований расовой гигиены нацистов доктор Роберт Риттер (справа) берет образец крови у цыганки. Его работа обеспечила научное обоснование попытки нацизма уничтожить цыган. 1936.
800x542, 168 Kb / нацисты, доктор, пальто, цыганка, шляпа, анализ, кровь

комментарии
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supershmel | 22.02.2020 21:05
почему цыганка чистая? постанова. это говно всегда жёлтое и как с помойки
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