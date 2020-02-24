ещё! выкл. сиськи
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24.02.2020 21:54 | прочее от pol | комментарии: 4  ↓ 

1280x906, 345 Kb / картина, Питер, Брейгель, Фламандские пословицы, 1559 г.

комментарии
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Bob Tot | 24.02.2020 22:49
Кстати говоря, довольно точное отображение моих ассоциаций с автором
pol | 24.02.2020 22:54
Bob Tot (22:49), ты читал его автобиографию?
Bob Tot | 24.02.2020 23:20
pol (22:54), под автором я имел в виду pol
pol | 24.02.2020 23:49
Bob Tot (23:20), странно, почему у тебя со мной ассоциации бардака, небылиц и бессмыслицы?
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