ещё! выкл. сиськи
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13.03.2020 01:50 | прочее от pol | комментарии: 0  ↓ 
-Давай поможем в творчестве не хилом?!
-А почему бы нет? Я - призрак из могилы.
Любой ответ известен мне вперед,
Я знаю больше, чем прожил народ:
"Когда на троне власть сидит скучая,
Когда челЯдь шумит босая,
Проверь, какой народ тебе претит?
К какому богу ангел твой летит?
Попробуй воздух - чем он пахнет? - жертвой.
В то время жизнь станет мертвой!
Но сотня лет пройдет со дня той скуки.
Пройдет и чЕлядь, и страшнАя мука.
И сотню лет еще! народ уставший,
Потратится на рай свой запоздавший."
898x1280, 229 Kb / женщина, царевна, шуты, челядь, скука, трон, картина

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