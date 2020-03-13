13.03.2020 01:50 | прочее от pol | комментарии: 0 ↓ от -Давай поможем в творчестве не хилом?!

-А почему бы нет? Я - призрак из могилы.

Любой ответ известен мне вперед,

Я знаю больше, чем прожил народ:

"Когда на троне власть сидит скучая,

Когда челЯдь шумит босая,

Проверь, какой народ тебе претит?

К какому богу ангел твой летит?

Попробуй воздух - чем он пахнет? - жертвой.

В то время жизнь станет мертвой!

Но сотня лет пройдет со дня той скуки.

Пройдет и чЕлядь, и страшнАя мука.

И сотню лет еще! народ уставший,

Потратится на рай свой запоздавший."

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