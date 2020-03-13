13.03.2020 09:25 | интересное от Murrzik777 | комментарии: 0 ↓ от Цензура от Микки Мауса.



Герои кино и мультфильмов должны быть примером для зрителей, особенно, если они создаются для детей. Именно поэтому вы не сможете найти пьющего, или курящего принца, супергероя, или любого другого персонажа детских фильмов. В кинокомпаниях к этому вопросу относились очень серьёзно, и при необходимости ретушировали кадры, что порой вызывало комичные ситуации.



Уолт Дисней – человек, создавший самую большую и влиятельную корпорацию в истории кино, на многих фотографиях изображён со «склеенными пальцами». Сохранились десятки фотографий Диснея, где отчётливо видно, что указательный и средний палец на руке у него всегда соединены вместе, даже во время жестикуляции. Пресса той эпохи пускала множество слухов и о параличе конечностей, и о неумелом употреблении суперклея. Но всё дело оказалось в обычной цензуре.



Корпорация Диснея изначально имела прицел на детскую аудиторию, потому для репутации компании было крайне важно, чтобы глава компании не подавал плохой пример детям. Но из-за того, что Уолт Дисней выкуривал до пачки сигарет ежедневно – сами сигареты с фотографий приходилось аккуратно вырезать.

Дисней, ч/б, цензура, сигарета

