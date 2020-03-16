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16.03.2020 00:51 | интересное от Murrzik777 | комментарии: 0 ↓
Такой “гаджет” в карман не положишь.
Вы обращали внимание на то, чем современная техника отличается от старой? Я говорю не только о более высоких характеристиках, но и о размерах. Старый примитивный компьютер “ЭВМ” занимал целую комнату, а сейчас есть суперплоские ноутбуки, телефоны, даже “компьютеры” в виде флешки, которые подключаются к тв. Даже камеры встречаются теперь не только в телефонах, но и брелоках, фонариках, игрушках и даже ручках. Причем маленькие размеры все равно позволяют сделать снимок неплохого качества.
Но 100-150 лет назад, когда техника только начинала развиваться, главным критерием была функциональность, и на размеры не обращали внимания.
В 1900 году Джордж Р. Лоуренс сконструировал фотоаппарат, способный делать фотографии 2.4 на 1.4 метра! На селфи-палку такой агрегат, конечно, не поместится.
Устройство перемещалось на упряжке лошадей, и погружалось на нее с помощью 15 человек, так как вес аппарата был 507 кг. Размеры камеры позволяли разместиться внутри неё фотографу целиком.
Изначально фотоаппарат такого размера был придуман для того, чтобы сделать фотографию супер-поезда, который должен был быть огромных размеров, но строительство поезда затормозилось, и вместо презентации “супер-поезда” публика увидела “супер-фотоаппарат”.
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