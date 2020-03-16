ещё! выкл. сиськи
« oleole1212: @supershmel, ВИДОС С НАКОВАЛЬНЕЙ СУПЕР!!!! »
16.03.2020 00:51 | интересное от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
Такой “гаджет” в карман не положишь.

Вы обращали внимание на то, чем современная техника отличается от старой? Я говорю не только о более высоких характеристиках, но и о размерах. Старый примитивный компьютер “ЭВМ” занимал целую комнату, а сейчас есть суперплоские ноутбуки, телефоны, даже “компьютеры” в виде флешки, которые подключаются к тв. Даже камеры встречаются теперь не только в телефонах, но и брелоках, фонариках, игрушках и даже ручках. Причем маленькие размеры все равно позволяют сделать снимок неплохого качества.

Но 100-150 лет назад, когда техника только начинала развиваться, главным критерием была функциональность, и на размеры не обращали внимания.

В 1900 году Джордж Р. Лоуренс сконструировал фотоаппарат, способный делать фотографии 2.4 на 1.4 метра! На селфи-палку такой агрегат, конечно, не поместится.

Устройство перемещалось на упряжке лошадей, и погружалось на нее с помощью 15 человек, так как вес аппарата был 507 кг. Размеры камеры позволяли разместиться внутри неё фотографу целиком.

Изначально фотоаппарат такого размера был придуман для того, чтобы сделать фотографию супер-поезда, который должен был быть огромных размеров, но строительство поезда затормозилось, и вместо презентации “супер-поезда” публика увидела “супер-фотоаппарат”.
800x614, 91 Kb / Фотоаппарат, ч/б

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 106350 | ваш уровень доступа: гость
в настоящий момент ресурс может работать чуть менее, чем полностью, так как наш хостинг провайдер немного приуныл. мы верим в лучшее и надеемся на его скорейшее выздоровление. приносим извинения за сложившиеся обстоятельства
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 198 / 361| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer