1. 2015 год

https://www.nature.com/news/en ... te-over-risky-research-1.18787

Статья в журнале Nature, где указывается, что в США проводились практические исследования по искусственной модификации коронавируса китайской летучей мыши, благодаря которой коронавирус сможет передаваться человеку без необходимости инкубации в промежуточном животном. В статье указываются опасения о том, что такие эксперименты могут быть слишком опасны.



2. 5 августа 2019

Статья в NY Times о закрытии военной биологической лаборатории в США из-за «угрозы безопасности»

https://www.nytimes.com/2019/0 ... ms-fort-detrick-biohazard.html



3. 31 августа 2019

Статья в NY Times о развитии странной эпидемии неизвестной болезни легких в США (на момент выхода статьи – 215 зараженных).

https://www.nytimes.com/2019/0 ... uana-ecigarettes-sickness.html



4. 11 Сентября 2019 (символичная дата)

https://www.nytimes.com/2019/09/11/health/trump-vaping.html

«Неизвестное заболевание легких» насчитывает уже 500 случаев в более чем 30 штатах в США. Сообщается о смертельных исходах от заболевания в пяти штатах, возраст умерших – от 30 лет и старше. Дональд Трамп, с подачи CDC (Centers for Disease Control and Prevention) созывает совещание на тему ограничения продажи вейпов. Некоторые штаты вводят или рассматривают возможность введения запрета на продажу электронных сигарет – других причин «неизвестного заболевания» не называется, хотя NY Times отмечает, что болели даже те, кто вообще ничего не курил.



5. Октябрь 2019

В ставшем впоследствии знаменитым г. Ухань в Китае проходят World Military Games (18-27 октября, 2019). В составе американской делегации – 200 участников.

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Military_World_Games



6. 17 ноября 2019

Китай, г. Ухань – первый официально зарегистрированный случай заражения вирусом, впоследствии названного Covid-19. Датировка по данным South China Morning Post.

https://www.scmp.com/news/chin ... rmed-covid-19-case-traced-back



7. ноябрь 2019 – февраль 2020

(вирус распространяется по планете)



8. Январь 2020

Статья в Washington Times c подозрениями о том, что вирус – результат секретных биологических исследований, которые проводились в расположенном в Ухане Институте вирусологии:

https://www.washingtontimes.co ... a-biowarfare-program-possible/

Но это, конечно же, совершенно случайное совпадение. Как в Солсбери, где под боком с местом отравления Скрипалей находилась военная химическая лаборатория. По крайней мере, Washington Post эту теорию опровергают:

https://www.washingtonpost.com ... -coronavirus-weapons-research/



9. Март 2020 г.

ВОЗ называет происходящее пандемией. Количество заболевших перевалило за 100 тыс человек.

Закрываются границы, отменяются чемпионаты мира, НБА, НХЛ, Формула-1.



10. 11 марта 2020 г.

На слушаниях в Конгрессе США директор CDC, д-р Рэдфилд, признает наличие смертельных случаев от Covid-19 в США, которые ранее были некорректно (из-за слабой диагностической базы) определены как смерть от гриппа.

Видео от правительственного канала С-Span (США)

https://www.c-span.org/video/? ... er-clip-diagnosed-flu-covid-19



11. 12 марта 2020 г.

Официальный представитель МИД Китая (как у нас – М.Захарова) Лицзян Чжао через Твиттер начинает задаваться вопросами в адрес США («так может это вы к нам этот вирус и завезли?»)

Цитата:

