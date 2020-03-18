ещё! выкл. сиськи
« atrox: https://youtu.be/DdBBKWP1dAY шоб вы шарили. »
18.03.2020 13:45 | тексты от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Средний класс в России - более 70%
По мнению Путина. Ссылаясь на методику Всемирного банка, Путин напомнил, что к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (в 2019 году он составлял 11,28 тысячи рублей). Глава государства указал, что средний класс в каждой стране разный, и было бы неправильно сопоставлять российский средний класс с жизнью на Западе.

11,28*1,5=16,92 т.р

https://lenta.ru/news/2020/03/18/sredniy/

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
izdonbassa | 18.03.2020 14:21
Так а хуле жаловаться то? Зп в 20к рублей и выше сразу делает тебя выше среднего класса :)
dimas | 18.03.2020 14:52
https://s00.yaplakal.com/pics/ ... cs_original/8/5/7/14104758.jpg
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 106430 | ваш уровень доступа: гость
в настоящий момент ресурс может работать чуть менее, чем полностью, так как наш хостинг провайдер немного приуныл. мы верим в лучшее и надеемся на его скорейшее выздоровление. приносим извинения за сложившиеся обстоятельства
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 249 / 358| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer