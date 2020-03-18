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18.03.2020 13:45 | тексты от Vintorezz | комментарии: 2 ↓
Средний класс в России - более 70%
По мнению Путина. Ссылаясь на методику Всемирного банка, Путин напомнил, что к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (в 2019 году он составлял 11,28 тысячи рублей). Глава государства указал, что средний класс в каждой стране разный, и было бы неправильно сопоставлять российский средний класс с жизнью на Западе.
11,28*1,5=16,92 т.р
https://lenta.ru/news/2020/03/18/sredniy/
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