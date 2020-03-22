ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://coub.com/view/2azns1 усё »
22.03.2020 10:34 | картинки от frikad | комментарии: 2  ↓ 

640x561, 102 Kb / Путин, конституция, гвозди

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
frikad | 22.03.2020 10:35
Немного Вам моего творчества
sgn | 22.03.2020 12:32
frikad (10:35), 1. пиши подобное твоему комментарию в теле поста.
2. выставляй правильные категории - это в "смешные картинки", но уж точно не в "тексты".
3. в таги таких вещей лучше всего вставлять слово "политота".
4. скидку на "я сам для мамы подарок склеил" тут не делают. Поэтому в любой случае приготовься к минусам.
5. моё отношение к карикатуре и качеству её исполнения никак не влияет на первые 4 пункта.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: -7
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 106567 | ваш уровень доступа: гость
в настоящий момент ресурс может работать чуть менее, чем полностью, так как наш хостинг провайдер немного приуныл. мы верим в лучшее и надеемся на его скорейшее выздоровление. приносим извинения за сложившиеся обстоятельства
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 209 / 362| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer