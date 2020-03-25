ещё! выкл. сиськи
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25.03.2020 19:05 | тексты от pol | комментарии: 0  ↓ 
- Я, кстати, пил сок лука. Ещё чеснок выжимал. Капусту. Зелень (меня почему-то стошнило, много не пейте). Пил сок огурца, свеклы, даже сырого картофеля. Всё это пил.
- ЗАЧЕЕЕМ?
- У меня была соковыжималка.

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