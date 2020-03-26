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26.03.2020 13:37 | тексты от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
"Приходит мужик в бюро изобретений и говорит:
— Я знаю, как из говна сделать масло!
Выделили ему денег, предоставили лабораторию, а через неделю спрашивают:
— Ну как?
— Пока есть нельзя, но мажется уже хорошо."

комментарии
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kikos06 | 26.03.2020 13:40
Борода аж по полу тянется
Vintorezz | 26.03.2020 13:47
Ну, я вот, не знаком был
kikos06 | 26.03.2020 13:50
Ну, вот, теперь и до тебя дошло))
supershmel | 26.03.2020 15:02
Vintorezz (13:47), теперь неси её как на свадьбе
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