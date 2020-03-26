ещё! выкл. сиськи
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26.03.2020 14:26 | сиськи от bag | комментарии: 4  ↓ 

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комментарии
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sgn | 26.03.2020 15:09
а чего плюсуют-то:
на лицо очень спорна.
туловище - "90-90-90 - где приталивать будем"
Сиськи вялые, с овальными сосками с большими ореолами.
одета хреново.
по каблукам видно, что ноги тоже не очень - уральский низкожопик.


Вероятно был бы фотограф ничего, игриво заставил бы улыбаться, поставив раком или скрутив - было бы нормально. А так-то чего.... "о - серверная" и слюна потекла? Ну блин не знаю.
supershmel | 26.03.2020 15:31
sgn (15:09), бабе сорокет явно. для её возраста вроде же хорошо выглядит
Hedg | 26.03.2020 15:41
Там же холодно. Может поэтому она и хорошо сохранилась. И соски твёрдые.
supershmel | 26.03.2020 15:43
Hedg (15:41), на севере у нас пиздос модели в 80 должны быть)
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