ещё! выкл. сиськи
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30.03.2020 12:55 | картинки от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

612x719, 46 Kb / котики, река, рыбалка, рыбак, рабочий, капиталист, капитализм, удочка, ведро

комментарии
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Vintorezz | 30.03.2020 12:59
А ведро откуда?
Vintorezz | 30.03.2020 12:59
А пруд чей?
Vintorezz | 30.03.2020 12:59
Котикализм!
supershmel | 30.03.2020 14:43
Vintorezz (12:59), хз чё тут второй кот трудится. поставил бы эффективного менеджера из ведра ловить, а уже выпотрошенную рыбу сам бы ел. потроха манагеру
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