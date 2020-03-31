ещё! выкл. сиськи
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31.03.2020 16:52 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

800x457, 72 Kb / ч/б, гонка, велосипед, велосипедист, порше, автомобиль

комментарии
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WWWolfy | 31.03.2020 17:13
это не гонка, это установление рекордов
Такая машина позволяет разгонять воздух в стороны и велосипедист ставит бОльший рекорд скорости
Vintorezz | 31.03.2020 17:16
WWWolfy (17:13), так не честно. Тогда уж на буксир его взять и разогнать.
WWWolfy | 31.03.2020 18:54
Vintorezz (17:16),
для первичного разгона там и перекладина есть, для "подержаться"

https://sun9-65.userapi.com/c6 ... 37420941/52eb9/urWsGtQjSLU.jpg

kikos06 | 31.03.2020 20:45
WWWolfy (18:54), какой же ты умный, волфик!!
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