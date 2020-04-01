ещё! выкл. сиськи
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01.04.2020 14:44 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
Звонит телефон. В трубке приятный женский голос:
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
- Да, в общем-то, если честно, поржать...
- Тогда выходите: уже подъезжает, сейчас будет парковаться.
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