ещё! выкл. сиськи
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02.04.2020 21:14 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Предвыборный плакат актрисы Джейн Мэнсфилд. США, 1964 год.

В 1964 году актриса Джейн Мэнсфилд, ослепительная платиновая блондинка с сочным бюстом, выдвинула свою блистательную кандидатуру на пост президента США. Такая новость вызвала настоящий фурор, хотя, конечно же, это был просто рекламный трюк. Дерзкий, сексуальный и нахальный PR-ход, о котором до сих пор регулярно вспоминают перед выборами в Штатах.
900x1235, 90 Kb / США, плакат, реклама, выборы, агитация, Хрущев, ч/б

комментарии
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Real McCoy | 02.04.2020 21:46
А ещё она невольно внесла изменение в конструкцию всех рамных грузовиков, выпускающихся в Штатах и укрепила память о себе у поколений не только благодаря внешности. Гуглить "mansfield bar"
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