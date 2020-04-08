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09.04.2020 00:28 | картинки от Bilir | комментарии: 2  ↓ 

1200x837, 265 Kb / печенеги, половцы, путин, коронавирус

комментарии
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Safich | 09.04.2020 00:57
Запятые в тагах не забываем ставить.

Печенеги это ОГОНЬ!
maxi_funy | 09.04.2020 02:05
Это как у нас в офисе - печенеги и кофей
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