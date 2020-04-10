ещё! выкл. сиськи
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10.04.2020 01:46 | картинки от atrox | комментарии: 2  ↓ 

686x488, 90 Kb / сталин, путин, трубка, рисунок, ч/б

комментарии
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kikos06 | 10.04.2020 01:52
Что не спится то, убытки подсчитываешь?
atrox | 10.04.2020 02:00
kikos06 (01:52), проснулся чот. Поел, бахнул 50 граммов ежевичной настойки, выпил чаю, надо обратно спать валить - утром за руль. Про убытки молчи давай - пиздец, если честно.
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