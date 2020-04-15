ещё! выкл. сиськи
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15.04.2020 12:23 | сиськи от kikos06 | комментарии: 11  ↓ 

2000x3000, 492 Kb / ванна, вода, тело, Lena Moore

комментарии
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pol | 15.04.2020 13:11
Фрида
Лелик | 15.04.2020 14:21
наверно самое удачное ее фото
supershmel | 15.04.2020 14:40
Лелик (14:21), шо не так) https://s9v7j7a4.ssl.hwcdn.net ... f05d9286d58c7bd73e7ddf5/14.jpg
Лелик | 15.04.2020 14:57
supershmel (14:40), обычная немного толстая баба. фигуры практически нет, жопа непонятной конфигурации, жиробасские сиськи.
просто на этом фото все это не бросается в глаза
kikos06 | 15.04.2020 15:06
Лелик (14:57), главное то, что не бросается, остальное пох!
supershmel | 15.04.2020 15:40
Лелик (14:57), а если учесть, что еврейка, то мисс мира вполне может приз брать
pol | 15.04.2020 15:52
Лелик (14:57), осторожно! - счас прибежит Димас, скажет что ты просто завидуешь (может даже тому мужику, которому доступна сия мадам), или U_Ice, который обнародует тебе за комплексы и то, как ты живешь в каком-то нереальном мире и, просто ракурс не очень
Damsel | 15.04.2020 16:18
и вот кто сказал, что молодость всегда априори красива
dimas | 15.04.2020 16:52
pol (15:52), чойта?
pol | 15.04.2020 17:15
dimas (16:52), а вот так вот блеать!
pol | 15.04.2020 17:16
dimas (16:52),платочек можешь себе оставить))
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