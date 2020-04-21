ещё! выкл. сиськи
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21.04.2020 23:30 | прочее от mxx | комментарии: 2  ↓ 

1024x1280, 213 Kb / Марвелл, marvell, супергерои, врачи, поклон

комментарии
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dimas | 21.04.2020 23:50
Одно не пойму - какой пидр впиздячил герб РФ на папку у врача? Идиот какой-то озабоченый.
Sapolio | 22.04.2020 00:24
dimas (23:50), Это конституция 2020
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