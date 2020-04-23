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23.04.2020 09:02 | картинки от sgn | комментарии: 3  ↓ 

1030x640, 114 Kb / врач, стюардесса, айтишник, микротик

комментарии
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312kbps | 23.04.2020 12:40
такая блядь ёбань этот микротик (((
зато сделать все можно на нем !
Moveton | 23.04.2020 18:29
312kbps (12:40), сделать-то, конечно, можно, вот только, как оно потом работает...
vase4kin | 24.04.2020 11:16
оно збс работает годами без вмешательств, и настраивается легче чем сраный длинк
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