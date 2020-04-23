23.04.2020 22:20 | сиськи от sgn | комментарии: 3 ↓ от долгое время по ФБ мне приходила в ленте рекламка какого-то спектакля с мадам и каким-то мужиком, висящим на алых лентах.

В общем мадама была очень рисовабельная, и я её запринтскринил. В результате вот такое вот и вышло.

нимфа и фавн, sgn, shaggy_nik

