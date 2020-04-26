ещё! выкл. сиськи
« kikos06: дедушка Ленин проснулся)) https://coub.com/view/2cpx4i »
26.04.2020 00:47 | картинки от mxx | комментарии: 6  ↓ 

700x861, 154 Kb / вальдшнеп, кроншнеп, эмиграция, рисунок

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Murrzik777 | 26.04.2020 00:48
Таги не забудь потом/оптом
dimas | 26.04.2020 00:49
Murrzik777 (00:48), а ты помогай.
Murrzik777 | 26.04.2020 00:55
dimas (00:49), помогай - это когда кто-то не может. А когда не хочет - это "сделай за него".
dimas | 26.04.2020 00:56
Murrzik777 (00:55), а мне пофигу - ебашу тэги по принципу "что вижу, о том и пою".
dimas | 26.04.2020 01:00
если не нраица - пусть переписывает
kikos06 | 26.04.2020 01:33
dimas (01:00), Истина!!!
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 107800 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 202 / 366| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer