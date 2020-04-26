26.04.2020 13:41 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от По случаю 80–летнего юбилея внуки подарили дедушке билеты в его родной город.

Старик очень обрадовался, что увидит родной дом через много десятков лет. Приехал, смотрит — дом стоит, даже орнаменты на фасаде те же, только обветшали, то же дерево во дворе. Умилился дед, слезинку обронил и увидел на другой стороне улицы будку обувщика, памятную ему с юности. Перешел дорогу и постучал в стекло будки:

— Есть ли кто?

Изнутри раздался старческий голос:

— Есть, говорите.

— Помню эту будку еще 50 лет назад! Даже однажды оставил там пару обуви, коричневые мокасины.

Изнутри раздалось:

— Да, верно, с красным кантом.

— Точно!

— И нужно было приклеить левую подошву!

— Да!

— В среду будут готовы!